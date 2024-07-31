الطاقة: ضبط 24 مخالفة لمحطات شحن كهربائية في النصف الأول من العام

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ان الهيئة تواصل الجولات التفتيشية والرقابية على محطات شحن المركبات الكهربائية للتأكد من حصولها على التصاريح والرخص اللازمة لممارسة النشاط والتزامها بشروط الترخيص وأحكام التشريعات النافذة بالتعرفة الكهربائية المعلنة من الهيئة.



وقال السعايدة لـ "الوكيل الاخباري" ان الهيئة أجرت 160 جولة تفتيشية في النصف الأول من العام الحالي تم خلالها ضبط 24 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تصويب أوضاعها.



وبحسب السعايدة يوجد 84 محطة شحن مرخصة لشحن المركبات الكهربائية موزعة بمختلف مناطق المملكة، منها 63 محطة شحن عامة، و21 محطة شحن خاصة، و 472 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وباستكمال إجراءات حصولها على رخص التشغيل.



وبين المهندس السعايدة أن الهيئة بدأت مطلع شهر تموز الحالي بتطبيق تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن على عدة قطاعات منها قطاع شحن المركبات الكهربائية للتوسع في التنقل الأخضر.



وأوضح أن الهيئة منحت المشترك إمكانية تطبيق تعرفة مرنة ومحفزة أقل من التعرفة المطبقة من خلال إدارة الأحمال خارج أوقات الذروة، وحددت التعرفة ضمن ثلاث فترات زمنية: فترة الذروة من الساعة 17:00 إلى 23:00 بمقدار ١٣٣ فلس لكل كيلوواط ساعة، والفترة خارج اوقات الذروة من الساعة 05:00 إلى 14:00 بمقدار 103 فلس/ك.و.س، وفترة الذروة الجزئية من الساعة 14:00 الى 17:00 ومن الساعة 23:00 الى 05:00 بمقدار 113 فلس/ك.و.س.

