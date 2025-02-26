الطعاني: السبت المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك في الأردن فلكياً

وقال الطعاني اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه لا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة لأن عمر الهلال منذ لحظة ولادته وحتى لحظة رصده سيكون 15 ساعة و30 دقيقة، لافتا إلى أن هذا العمر قليل نسبيا ولا يمكن رؤيته إلا بالتلسكوب الذي يتفوق على رؤية العين بأكثر من 1400مرة.
وأضاف أن لدى الراصدين نحو 36 دقيقة بعد مغيب الشمس من أجل رصد هلال شهر رمضان، لافتا إلى توظيف الحسابات الفلكية مع التكنولوجيا الحديثة والرصد عبر التلسكوب من أجل رصد الهلال.
وأشار الطعاني إلى أن الظروف الجوية وظروف الرصد هي من ستحدد أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الحالي.
وبيّن أن ولادة هلال شهر رمضان ستكون في الساعة 3:45 من فجر يوم الجمعة المقبل، وذلك من خلال الاقتران المركزي (الهلال، الأرض، الشمس) ومن ثم تبدأ حركة على أن يتخذ شكل حرف (ر) في اللغة العربية، ويكون مكانه لحظة رصده بعد مغيب الشمس بمقدار 8 درجات (كل درجة بحجم الأصبع) على يمين الشمس، ويكون مرتفعا بمقدار 5 درجات عن الأفق الغربي.
وأوضح أنه سيتم رصد هلال شهر رمضان من خلال 8 محطات رصد منتشرة في مختلف محافظات المملكة من الجنوب إلى الشمال وفي العاصمة عمّان من خلال أجهزة تلسكوب حديثة مدعومة بالحسابات الفلكية والتكنولوجيا لتحديد موقع الهلال لمحاولة رصده عبر التلسكوب.
وكان دعا مفتي المملكة الأردنيين إلى رصد هلال شهر رمضان للعام الحالي اعتبارا من مساء يوم الجمعة.
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