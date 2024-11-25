الطفلة ياسمين .. دخلت مستشفى خاص لإجراء عملية "الزايدة" وخرجت فاقدة للذاكرة !

وقال حميدو عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن ياسمين أدخلت للمستشفى الإثنين الماضي لإجراء عملية "الزايدة" ، حيث أمضت ساعة كاملة داخل غرفة العمليات ، وحين خرجت كانت قد تعرضت لفقدان ذاكرة بشكل كامل .
وبين بأن الطبيب الذي أجرى العملية تنصل من مسؤولية ما حدث للطفلة ، مطالباً إياهم بالتواصل مع إدارة المستشفى التي بدورها أوضحت للعائلة بأن لا ذنب لها فيما جرى للطفلة .
وأضاف بأن عائلة الطفلة قامت بعرض الطفلة على أكثر من مختص للكشف عن حقيقة ما جرى للطفلة ، إضافة لإجراء صورة رنين مغناطيسي للطفلة وفحوصات إضافية ، لكن السبب وراء فقدان الذاكرة ما زال غامضاً حتى الآن .
ولفت إلى أن الطفلة وحين خرجت من العمليات بفترة من الزمن أصابها نوع من الحساسية ، أدت إلى احمرار وجهها ، حيث تم حقنها من قبل كوادر المستشفى بإبرة مضاد للتحسس ، لتنام الطفلة بعد أن حقنها بالإبرة وتستيقظ في حالة فقدان كامل للذاكرة .
ونوّه إلى أن العائلة لم تتقدم حتى الآن بأي إجراء قانوني بحق المستشفى أو الطبيب المختص الذي أجرى العملية للطفلة .
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