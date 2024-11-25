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الطفلة ياسمين .. دخلت مستشفى خاص لإجراء عملية "الزايدة" وخرجت فاقدة للذاكرة !

الطفلة ياسمين داخل المستشفى
الطفلة ياسمين داخل المستشفى
الإثنين، 25-11-2024 10:06 ص
الوكيل الإخباري- تعرضت الطفلة ياسمين بعمر الثانية عشر من عمرها لفقدان الذاكرة بعد أن أجرت عملية "الزايدة" في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمان ، بحسب ما أفاد به عم الطفلة حسن حميدو .اضافة اعلان


وقال حميدو عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن ياسمين أدخلت للمستشفى الإثنين الماضي لإجراء عملية "الزايدة" ، حيث أمضت ساعة كاملة داخل غرفة العمليات ، وحين خرجت كانت قد تعرضت لفقدان ذاكرة بشكل كامل .

وبين بأن الطبيب الذي أجرى العملية تنصل من مسؤولية ما حدث للطفلة ، مطالباً إياهم بالتواصل مع إدارة المستشفى التي بدورها أوضحت للعائلة بأن لا ذنب لها فيما جرى للطفلة .

وأضاف بأن عائلة الطفلة قامت بعرض الطفلة على أكثر من مختص للكشف عن حقيقة ما جرى للطفلة ، إضافة لإجراء صورة رنين مغناطيسي للطفلة وفحوصات إضافية ، لكن السبب وراء فقدان الذاكرة ما زال غامضاً حتى الآن .

ولفت إلى أن الطفلة وحين خرجت من العمليات بفترة من الزمن أصابها نوع من الحساسية ، أدت إلى احمرار وجهها ، حيث تم حقنها من قبل كوادر المستشفى بإبرة مضاد للتحسس ، لتنام الطفلة بعد أن حقنها بالإبرة وتستيقظ في حالة فقدان كامل للذاكرة .

ونوّه إلى أن العائلة لم تتقدم حتى الآن بأي إجراء قانوني بحق المستشفى أو الطبيب المختص الذي أجرى العملية للطفلة .
 
gnews

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الطفلة ياسمين داخل المستشفى

خاص بالوكيل الطفلة ياسمين .. دخلت مستشفى خاص لإجراء عملية "الزايدة" وخرجت فاقدة للذاكرة !

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