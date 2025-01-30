 
الخميس 2025-01-30 09:53 ص
 

الطيران المدني: حركة الطيران طبيعية نحو واشنطن ولا رحلات مباشرة لمطار ريغان

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 30-01-2025 09:15 ص

الوكيل الإخباري- أحمد بني هاني

أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو أنه لا يوجد طيران أردني مباشر إلى مطار ريغان بواشنطن.اضافة اعلان


وقال مستو لـ"الوكيل الإخباري"، إن حادث اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية عسكرية وإغلاق مطار ريغان لم تؤثر على الرحلات الجوية المباشرة من عمّان إلى واشنطن.

وكان وقع حادث اصطدام طائرة ركاب وطائرة هليكوبتر (عسكرية) وسقوطهما في نهر بوتوماك، بالقرب من مطار ريغن الوطني في واشنطن.

بدورها ذكرت وسائل إعلام أن فرق الإنقاذ انتشلت ما لا يقل عن 19 جثة وما زال البحث جاريا عن البقية، حيث يرجح أن هناك أكثر من 60 راكبا كان على متن طائرة الركاب و3 أشخاص في المروحية العسكرية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: نستمد العزيمة والقوة والثبات من سيد البلاد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ذكر وأنثى فقط .. ترامب يأمر بحذف "الجندر" من عقود العمل

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في الأردن الخميس

تعبيرية

خاص بالوكيل الطيران المدني: حركة الطيران طبيعية نحو واشنطن ولا رحلات مباشرة لمطار ريغان

أرشيفية لمروحية "بلاك هوك" الأميركية

عربي ودولي البنتاغون يتحدث عن "مهمة" المروحية المحطمة في واشنطن

بلبل

أخبار الشركات شركة البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله

جانب من عملية تسليم حماس للأسيرات الإسرائيليّات مؤخراً

فلسطين تفاصيل عملية تبادل الأسرى الجديدة اليوم الخميس

ت

عربي ودولي حادث مطار ريجان.. انتشال 19 جثة على الأقل من نهر بوتوماك



 




الأكثر مشاهدة