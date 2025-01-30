الطيران المدني: حركة الطيران طبيعية نحو واشنطن ولا رحلات مباشرة لمطار ريغان

وقال مستو لـ"الوكيل الإخباري"، إن حادث اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية عسكرية وإغلاق مطار ريغان لم تؤثر على الرحلات الجوية المباشرة من عمّان إلى واشنطن.
وكان وقع حادث اصطدام طائرة ركاب وطائرة هليكوبتر (عسكرية) وسقوطهما في نهر بوتوماك، بالقرب من مطار ريغن الوطني في واشنطن.
بدورها ذكرت وسائل إعلام أن فرق الإنقاذ انتشلت ما لا يقل عن 19 جثة وما زال البحث جاريا عن البقية، حيث يرجح أن هناك أكثر من 60 راكبا كان على متن طائرة الركاب و3 أشخاص في المروحية العسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
-
المصفاة تخرج 43 ألف أسطوانة غاز من الخدمة خلال 2024
-
بعد 6 شهور .. لماذا أحالت الحكومة الشبيلات للتقاعد؟
-
"اللهم ارزقني الجنة".. آخر ما قال حسن العنزي قبل وفاته مع والدته بحادث أليم
-
محافظة يهاتف مدير مستشفى الامير فيصل لاطمئنان على حالة المعلم
-
أول تعليق من التربية بعد طعن معلم في الرصيفة
-
طعن معلم بمدرسة بالرصيفة من قبل ولي أمر وإدخاله إلى العناية الحثيثة
-
وفاتان بحادث سير على طريق المفرق الخالدية