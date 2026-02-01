الأحد 2026-02-01 04:25 م

العثور على الحاج جمال دبش متوفيا بعد تغيبه عن المنزل منذ 7 أشهر

أرشيفية
 
الأحد، 01-02-2026 01:46 م

الوكيل الإخباري- أفاد نجل الحاج جمال جميل دبش، أيمن، بالعثور على والده متوفيا في سيل وادي السير.

وكان أيمن الدبش أعلن عن فقدان الاتصال بوالده بعد خروجه من منزله في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمّان منذ تموز 2025 في مناشدة عبر "موقع الوكيل الإخباري".

مناشدة للعثور على ثمانيني مفقود في عمّان

وسيشيع جثمان الفقيد بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية بمثل هذه الحالات إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب، وسيقام العزاء في منزل ابنه إبراهيم في منطقة جبل المنارة قرب مسجد سليمان حرب.

 

 
 


