العثور على الحاج جمال دبش متوفيا بعد تغيبه عن المنزل منذ 7 أشهر

الوكيل الإخباري- أفاد نجل الحاج جمال جميل دبش، أيمن، بالعثور على والده متوفيا في سيل وادي السير.



وكان أيمن الدبش أعلن عن فقدان الاتصال بوالده بعد خروجه من منزله في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمّان منذ تموز 2025 في مناشدة عبر "موقع الوكيل الإخباري".

