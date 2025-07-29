الثلاثاء 2025-07-29 10:06 ص
 

العثور على جثة شاب في اربد

مديرية الأمن العام
الامن العام
 
الثلاثاء، 29-07-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري-   ورد بلاغ لعمليات مديرية شرطة إربد مساء أمس بوجود جثة شاب عشريني داخل منزل ذويه، في منطقة شارع ايدون بمحافظة إربد .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم نقل الجثة لطب شرعي الشمال لبيان سبب الوفاة، وبوشرت التحقيقات.

 
 
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