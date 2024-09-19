 
الخميس 2024-09-19 10:35 ص
 
 

العثور على "فتى العارضة"

محمد الهضابين
محمد الهضابين
الخميس، 19-09-2024 08:45 ص

الوكيل الإخباري- عثر ذوو الفتى المفقود في منطقة العارضة بمحافظة البلقاء، محمد احمد عبدالقادر الهضابين ذو الـ16 عاما عليه أمس الأربعاء، مؤكدين أنه بصحة جيدة.

اضافة اعلان

 

وتقدم ذووه بالشكر  إلى الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام وكل من ساهم بالعثور على الفتى.

 

وكان محمد احمد عبدالقادر الهضابين ذو الـ16 عاما خرج من منزله مساء السبت الماضي ، ولم يعد.

 

ووفق ما ذكر ذووه لـ"الوكيل الاخباري" فإنهم يقطنون في لواء دير علا "العارضة"، والفتى خرج لإرسال غرض إلى جيرانهم عصر السبت ولم يعد.

  

وذكر مصدر أمني لـ"الوكيل الاخباري" ان بلاغا ورد يوم السبت إلى مركز امن دير علا بفقدان حدث مواليد 2008 سكان منطقة العارضة، وان البلاغ تم من قبل والدته  وجرى التعميم عليه من قبل المركز، وما زال البحث جار عنه.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة تحذير من استخدام "القصدير" في طهي الطعام .. ضرر صادم

الليرة التركية

أسواق ومال الولايات المتحدة تهدد البنوك التركية بسبب تعاملها مع روسيا

حسان خلال لقائه الخصاونة | من المصدر

أخبار محلية حسان شاكرا الخصاونة: تستمر المسيرة

تعبيرية

المرأة والجمال الأظافر المستوحاة من ألوان القهوة البنية.. أحدث صيحات خريف 2024

آليات الاحتلال تهدم منزل فلسطيني في الخليل

فلسطين الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين في بيت عوا غرب الخليل

محمد رمضان وابنه

فن ومشاهير محمد رمضان في أزمة.. والسبب "ابنه"

صورة من امام المنزل الذي وقعت به الجريمة | الوكيل الإخباري

أخبار محلية القبض على قاتل والدته وشقيقته في عين الباشا

قصف لبناني على مستوطنات الاحتلال

عربي ودولي اثنين حالتهم خطيرة .. إصابة 5 إسرائيليين في قصف صاروخي من لبنان



 


الأكثر مشاهدة





عاجل