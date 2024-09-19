العثور على "فتى العارضة"

الوكيل الإخباري- عثر ذوو الفتى المفقود في منطقة العارضة بمحافظة البلقاء، محمد احمد عبدالقادر الهضابين ذو الـ16 عاما عليه أمس الأربعاء، مؤكدين أنه بصحة جيدة.



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وتقدم ذووه بالشكر إلى الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام وكل من ساهم بالعثور على الفتى.