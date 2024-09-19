العثور على "فتى العارضة"

ووفق ما ذكر ذووه لـ"الوكيل الاخباري" فإنهم يقطنون في لواء دير علا "العارضة"، والفتى خرج لإرسال غرض إلى جيرانهم عصر السبت ولم يعد.
وذكر مصدر أمني لـ"الوكيل الاخباري" ان بلاغا ورد يوم السبت إلى مركز امن دير علا بفقدان حدث مواليد 2008 سكان منطقة العارضة، وان البلاغ تم من قبل والدته وجرى التعميم عليه من قبل المركز، وما زال البحث جار عنه.
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