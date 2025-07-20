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العجلوني: 86% من الأردنيين فوق سن 25 عاما يعانون من زيادة في الوزن

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 20-07-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-    قال رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصماء، الدكتور كامل العجلوني، إن نحو 45% من سكان الأردن مصابون بمرض السكري أو في مرحلة ما قبل السكري.

وأضاف العجلوني، لبرنامج "الوكيل" الذي يبث عبر راديو "هلا"، أن 86% من الأردنيين فوق سن 25 عاما يعانون من البدانة أو زيادة في الوزن، مشيرا إلى أن هذه الأرقام مقلقة.

وأوضح أن كل شخص يتجاوز محيط خصره نصف طوله معرض للإصابة بأكثر من خمس أمراض مزمنة، أبرزها السكري، وارتفاع ضغط الدم.

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ودعا العجلوني الأردنيين وخاصة كبار السن إلى الابتعاد عن كافة أشكال التدخين، نظرا لما لها من أثر سلبي كبير على صحتهم.

 
 
gnews

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