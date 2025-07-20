العجلوني: 86% من الأردنيين فوق سن 25 عاما يعانون من زيادة في الوزن

وأضاف العجلوني، لبرنامج "الوكيل" الذي يبث عبر راديو "هلا"، أن 86% من الأردنيين فوق سن 25 عاما يعانون من البدانة أو زيادة في الوزن، مشيرا إلى أن هذه الأرقام مقلقة.
وأوضح أن كل شخص يتجاوز محيط خصره نصف طوله معرض للإصابة بأكثر من خمس أمراض مزمنة، أبرزها السكري، وارتفاع ضغط الدم.
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