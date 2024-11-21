العدل: إنجاز 657 مزادا إلكترونيا وتنفيذ 229 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي

01:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710883 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عن عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزتها خلال شهر تشرين الأول الماضي. اضافة اعلان





ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الوزارة أنجزت خلال الشهر الماضي 657 مزادا إلكترونيا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.



يشار إلى أن الخدمة أطلقت لأول مرة في المملكة عام 2019، وتمكّن مستخدميها من إجراء المزادات على المركبات والعقارات والأموال المنقولة في دوائر التنفيذ لدى جميع المحاكم، والاشتراك فيها إلكترونيا.



كما جرى تنفيذ 229 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال نفس الفترة، حيث تتنوع العقوبات البديلة التي يمكن للمحاكم تنفيذها بين حظر ارتياد أماكن معينة أو المراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني أو أداء الخدمة المجتمعية.