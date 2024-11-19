العدل: استقبال 2106 طلب مساعدة قانونية منذ بداية العام

ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فقد استقبلت وزارة العدل 2106 طلب مساعدة قانونية خلال 10 أشهر.
وكانت استقبلت الوزارة 213 طلب مساعدة قانونية خلال شهر تشرين الأول الماضي، في حين أنجزت 26 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل خلال نفس الفترة.
وتنص المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تلزم المحكمة بتعيين محام للدفاع عن المتهم لصعوبة أحواله المادية في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات فأكثر.
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