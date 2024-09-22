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العدل: تنفيذ 167 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-09-2024 02:11 م
الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزت خلال آب الماضي.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه تم إنجاز 501 مزاد إلكتروني الشهر الماضي.

وأضافت أنها استقبلت 460 طلب مساعدة قانونية، في حين تم تنفيذ 167 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس و10 حالات رقابة إلكتروني (سوار إلكتروني) خلال نفس الفترة.

وأشارت الوزارة إلى إنجاز 25316 معاملة لدى دوائر الكاتب العدل.

وكانت أطلقت الوزارة خدمة المزاد الإلكتروني لأول مرة في المملكة عام 2019، حيث تمكّن الخدمة مستخدميها من إجراء المزادات على المركبات والعقارات والأموال المنقولة في دوائر التنفيذ لدى جميع المحاكم، والاشتراك فيها إلكترونيا.
 
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