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العدل: تنفيذ 9 حالات رقابية بالسوار الإلكتروني خلال تموز الماضي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 18-08-2024 12:44 م
الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل أنه تم تنفيذ 9 حالات رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني) خلال شهر تموز الماضي، وتتضمن وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة باستخدام السوار الإلكتروني.

وأشارت الوزارة وفق رصد "الوكيل الإخباري"، إلى أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال تموز الماضي بلغت نحو 3365204 ورقة.

يذكر أن السوار الإلكتروني هو عبارة عن سوار يرتديه المحكوم عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم الرقابة الإلكترونية بديل عن التوقيف القضائي أو العقوبات السالبة للحرية.
gnews

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