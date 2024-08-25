العدل: 185 طلبا للمساعدة القانونية في تموز

كما كشفت الوزارة عن إنجاز 25500 معاملة لدى دوائر الكاتب العدل خلال نفس الفترة.
وتنص المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تلزم المحكمة بتعيين محام للدفاع عن المتهم لصعوبة أحواله المادية في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات فأكثر.
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