العطل الرسمية المتبقية بالاردن في 2024

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - بعد ان قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره امس الأربعاء، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والخاصَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثُّلاثاء الموافق للعاشر من أيلول المقبل؛ لغايات تمكين الموظَّفين من ممارسة حقِّهم الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النوَّاب العشرين.

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