 
الخميس 2024-08-29 07:21 م
 

 

العطل الرسمية المتبقية بالاردن في 2024

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 29-08-2024 07:04 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - بعد ان قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره امس الأربعاء، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والخاصَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثُّلاثاء الموافق للعاشر من أيلول المقبل؛ لغايات تمكين الموظَّفين من ممارسة حقِّهم الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النوَّاب العشرين.

اضافة اعلان

 

يتبقى للاردنيين يومين عطلة رسمية خلال العام الحالي 2024 وهي وفق رصد موقع الوكيل الاخباري  ذكرى المولد النبوي الشريف الموافق في هذا العام الأحد 15 أيلول/سبتمبر ، وعيد الميلاد المجيد ويصادف في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام .

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل تنويه حول دوام المدارس الخاصة

صورة عامة للعاصمة عمان

خاص بالوكيل العطل الرسمية المتبقية بالاردن في 2024

جيش الاحتلال

فلسطين برلين: قلقون للغاية بشأن الوضع بالضفة

تعبيرية

أخبار محلية شركات طيران تعيد تشغيل خطوطها إلى الأردن - اسماء

العيسوي يعزي آل المدني

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي آل المدني

الفيلم الأوكراني

أخبار محلية انطلاق عروض "أيام الفيلم الأوكراني" الأحد المقبل

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية فريق تمكين المنشآت المملوكة للسيدات يعقد اجتماعه الثاني

الانتخابات

أخبار محلية النقابات المهنية تؤكد أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية



 


الأكثر مشاهدة