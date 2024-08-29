العطل الرسمية المتبقية بالاردن في 2024

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - بعد ان قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره امس الأربعاء، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والخاصَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثُّلاثاء الموافق للعاشر من أيلول المقبل؛ لغايات تمكين الموظَّفين من ممارسة حقِّهم الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النوَّاب العشرين.
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يتبقى للاردنيين يومين عطلة رسمية خلال العام الحالي 2024 وهي وفق رصد موقع الوكيل الاخباري ذكرى المولد النبوي الشريف الموافق في هذا العام الأحد 15 أيلول/سبتمبر ، وعيد الميلاد المجيد ويصادف في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام .