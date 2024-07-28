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العمل: تشغيل5517 أردنيا من خلال مديريات الوزارة في النصف الأول من العام

وزارة العمل
وزارة العمل
الأحد، 28-07-2024 10:13 ص

 

 الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات


قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل من خلال مبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية المنتشرة في ألوية ومحافظات المملكة وعددها 30 وحدة وفرعا وإنتاجيا وتشغل نحو 9200 أردني وأردنية.


وقال الزيود لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة تعمل على التشبيك بين الشباب الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن عدد المشتغلين من خلال مديرية التشغيل المركزية بالوزارة وأقسام التشغيل في مديريات العمل في العاصمة والمحافظات في النصف الأول من العام الجاري بلغ حوالي 5517 أردنيا من كافة محافظات المملكة. 

وبين أن عدد المشتغلين في المحافظات كان على النحو الآتي: العاصمة: 1270، محافظة اربد: 1558، محافظة الكرك: 468، العقبة: 252، محافظة الزرقاء:782، محافظة مادبا: 115، محافظة عجلون:142، محافظة جرش: 143، محافظة الطفيلة:69، محافظة معان:79، محافظة المفرق: 400، محافظة البلقاء: 239.

وأشار الزيود إلى أن وزارة العمل نفذت في النصف الأول من العام الجاري بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني 10 أيام وظيفية في عدد من محافظات المملكة.

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