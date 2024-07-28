العمل: تشغيل5517 أردنيا من خلال مديريات الوزارة في النصف الأول من العام

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل من خلال مبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية المنتشرة في ألوية ومحافظات المملكة وعددها 30 وحدة وفرعا وإنتاجيا وتشغل نحو 9200 أردني وأردنية.