العناني: الأردن أمام خيار صعب.. وعلينا الصمود لإفشال تصفية القضية

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني أن الأردن أمام خيار صعب بعد عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية ومحاولته تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة.

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وقال العناني لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن يدعم صمود الشعب الفلسطيني على أراضيه وعدم القبول بخيار تهجير سكان غزة إلى الأردن والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وذلك بعد حديث ترامب عن طلبه من الأردن ومصر استقبال سكان غزة دون أن يتطرق إذا ما كان هذا الترحيل بصفة مؤقتة أو طويلة الأمد.



وأضاف أن جلالة الملك أكد في كل المحافل الدولية على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وذلك كحل وحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأن الأردن يرفض أن يكون وطنا بديلا وهو ما ظهر جليا في خطاب الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأشار العناني إلى أن قطع المساعدات المالية الأمريكية عن عدة دول بما فيها الأردن يعد أداة ضغط على الأردن للقبول بخطة الولايات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن المساعدات المالية التي كانت تقدمها أمريكا للأردن تدعم الموازنة العامة ووقفها بشكل مفاجئ قد يحدث خللا فيها مما يرفع العجز فيها وبالتالي زيادة المديونية.



وبيّن أن ترامب يمارس ضغوطا اقتصادية على كل دول العالم وليس فقط الأردن وذلك من خلال رفع رسوم التعرفة الجمركية، داعيا إلى الصمود بوجهه ووضع خطط اقتصادية لمواكبة التطورات الجديدة.



وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وخططها نحو توسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالإضافة إلى دعم وجودها في المنطقة والتوصل إلى تطبيع العلاقات مع الدول المجاورة وذلك في ظل الغطرسة الإسرائيلية التي تصوّر لها بتحقيق الانتصارات في لبنان وغزة وعلى الحوثيين.