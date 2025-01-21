الغذاء والدواء تكشف تفاصيل الفيديو الصادم داخل شركة دجاج اردنية - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت المؤسسة العامة للغذاء و الدواء انها تابعت تفاصيل الفيديو المصور الذي نشره موقع الوكيل الاخباري حول المخالفات الصحية في خط انتاج الدجاج الطازج في احدى الشركات .

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وقالت المؤسسة لموقع الوكيل الاخباري انه بعد المتابعة تبين ان المنشأة الغذائية هي قيد الترخيص وبصدد الحصول على الموافقات اللازمة للسماح بالانتاج.

واضافت ان المنشأة كانت تقوم بعمل تشغيل تجريبي للتأكد من كفاءة العملية التصنيعية وخطوط الانتاج ومعايرة الاجهزة .

وبينت المؤسسة ان المنتج الناتج عن التشغيل التجريبي بكميات تجريبية محدودة ولم يتم بيعه للمستهلك وانما تم اتلافه مباشرة من قبل كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وكان وصل موقع الوكيل الاخباري مقطع فيديو مصور من داخل احدى شركات انتاج الدجاج في المملكة ، ويُظهر المقطع كيفية التعامل مع خط انتاج الدجاج الطازج في المصنع بطريقة غير صحية حيث يظهر تساقط الدجاج على ارضية المصنع اثناء تخزينه ، ومجموعة اخرى من المخالفات .