الخميس 2025-07-17 11:14 م
 

الغذاء والدواء توضح بشأن فيديو العثور على كائن زاحف داخل وجبة أحد المطاعم

الغذاء والدواء توضح بشأن فيديو العثور على كائن زاحف داخل وجبة غذائية
الغذاء والدواء توضح بشأن فيديو العثور على كائن زاحف داخل وجبة غذائية
 
الخميس، 17-07-2025 11:01 م
الوكيل الإخباري-   تابعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ما تم تداوله في أحد المقاطع المصورة، والذي أظهر العثور على كائن زاحف داخل إحدى الوجبات الغذائية التي تم شراؤها من أحد المطاعم، وعلى الفور باشرت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.اضافة اعلان


وأظهرت نتائج الكشف الميداني عدم وجود أي حشرات أو زواحف وقت المعاينة، سواء في المطعم المرتبط بالمقطع المصور – والذي يُعد نقطة بيع غير مخصصة لإعداد الوجبات، حيث يتم تزويده بالمواد الغذائية الجاهزة الواردة من مشغّل رئيسي – أو في محيطه الخارجي.

كما شمل الكشف الميداني المستودع الذي يُعد مصدرًا للمواد الغذائية، وتبيّن خلوه من أي حشرات أو زواحف وقت الكشف.

بالإضافة إلى ذلك، راجعت الكوادر الرقابية تدابير مكافحة الحشرات والتقارير ذات الصلة، وتبيّن تنفيذ برنامج دوري لمكافحة الآفات، وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشآت الغذائية.

وأكدت المؤسسة لـ"الوكيل الإخباري" مواصلة أعمال الرقابة والتفتيش بشكل دوري، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.
 
 
gnews

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