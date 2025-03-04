الغذاء والدواء توضح حول "أصنصات" التمر الهندي والمشروبات الرمضانية

وأضافت المؤسسة لـ "الوكيل الإخباري" بأن منتجي المشروبات يلتزمون بالإشتراطات الصحية المطلوبة خلال عملية التحضير، والتي يتم الموافقة عليها مسبقًا عند تقديم طلب رخصة خط الإنتاج أو ترخيص مشغل أو معمل.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتابعة الرقابية مستمرة من خلال جولاتها الدورية للتأكد من سلامة ظروف تصنيع وتخزين المشروبات، وضمان سلامة المواد الأولية المستخدمة في تحضيرها.
ودعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين إلى شراء المشروبات الرمضانية من الأماكن المرخصة والآمنة صحياً، بعيداً عن أشعة الشمس.
كما شددت على أهمية شراء المشروبات الرمضانية التي تحمل بطاقة بيان توضح تاريخ الإنتاج والانتهاء، مكونات المنتج، شروط الحفظ والتحضير، وأي تحذيرات خاصة باستخدام المادة الغذائية.
وأوصت المؤسسة باستخدام عبوات بلاستيكية من صنف غذائي فقط، وأكدت على ضرورة التواصل مع المؤسسة في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات.
-
أخبار متعلقة
-
وفيات وإصابات بحادث تدهور حافلة في مأدبا - صور
-
صور وفيديو - شاحنة تقتحم مجمع تجاري في إربد وتقطع الكهرباء عن المنطقة
-
شكاوى من تعطل في نظام الأراضي والمساحة منذ أيام
-
1754 شقة و1338 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني
-
3 اصابات بحادث سير في عمان
-
وفاتان وثلاث إصابات بحادث مروع على الطريق الصحراوي - فيديو
-
الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الكوسا والخيار في السوق المركزي
-
منتفعون من المعونة يشتكون تأخر صرف مخصصاتهم