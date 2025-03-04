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الغذاء والدواء توضح حول "أصنصات" التمر الهندي والمشروبات الرمضانية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 04-03-2025 09:54 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن النكهات الغذائية والمركزات المنكّهة المستخدمة في المشروبات الرمضانية المتداولة في السوق حاصلة على موافقات استيراد وتداول، وهي مطابقة للقواعد الفنية الأردنية.اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة لـ "الوكيل الإخباري" بأن منتجي المشروبات يلتزمون بالإشتراطات الصحية المطلوبة خلال عملية التحضير، والتي يتم الموافقة عليها مسبقًا عند تقديم طلب رخصة خط الإنتاج أو ترخيص مشغل أو معمل.

وأشارت المؤسسة إلى أن المتابعة الرقابية مستمرة من خلال جولاتها الدورية للتأكد من سلامة ظروف تصنيع وتخزين المشروبات، وضمان سلامة المواد الأولية المستخدمة في تحضيرها.

ودعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين إلى شراء المشروبات الرمضانية من الأماكن المرخصة والآمنة صحياً، بعيداً عن أشعة الشمس.

كما شددت على أهمية شراء المشروبات الرمضانية التي تحمل بطاقة بيان توضح تاريخ الإنتاج والانتهاء، مكونات المنتج، شروط الحفظ والتحضير، وأي تحذيرات خاصة باستخدام المادة الغذائية.

وأوصت المؤسسة باستخدام عبوات بلاستيكية من صنف غذائي فقط، وأكدت على ضرورة التواصل مع المؤسسة في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات.
 
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