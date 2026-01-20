الغذاء والدواء توضح حول مصانع "العصير" في الأردن

الوكيل الإخباري- قال رئيس قسم المصانع الغذائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المهندس محمود الصمادي، إن الحملات الرقابية التي تنفذها المؤسسة هي حملات استباقية تندرج ضمن برامج رقابية معتمدة، تُنفذ وفق درجات الخطورة، ومن خلال لجنة متخصصة تضم جهات رقابية من عدة وزارات إلى جانب مندوبي المؤسسة.



وأوضح الصمادي، خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر إذاعة "راديو هلا"، أن المصانع الغذائية تخضع لرقابة دورية ومستمرة تشمل متابعة جميع مراحل التصنيع، بدءًا من المواد الأولية وانتهاءً بالمنتج النهائي، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات المطروحة في الأسواق.





وأكد الصمادي على ضرورة التمييز بين العصير والشراب، موضحًا أن الشراب عبارة عن محلول سكري منكّه، ولا يُعد خيارًا صحيًا للأطفال ولا بديلًا غذائيًا، رغم خضوعه لمواصفة قياسية محددة. وأشار إلى تنفيذ برامج توعوية في المدارس لبيان هذه الفروقات، فيما يقتصر دور المؤسسة على التأكد من سلامة المنتج وجودته.





وأضاف أن العصير يُنتج من عصر الفواكه، وتختلف مدة صلاحيته من يوم إلى عدة أشهر بحسب نوع المنتج والمواد الحافظة المستخدمة، في حين يُعد النكتار عصيرًا مركزًا خضع للمعالجة الحرارية.



وأشار الصمادي إلى أن المنتج قد يكون سليمًا عند خروجه من المصنع، إلا أن خللًا قد يحدث في بعض نقاط البيع نتيجة سوء التخزين أو التعرض المباشر لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة غير مناسبة. وبيّن أن فرق التفتيش رصدت مخالفات في بعض المحال التي تعرض العصائر تحت أشعة الشمس، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وإحالتها إلى المدعي العام.



وأكد أن المؤسسة تواصل حملاتها التفتيشية على المصانع والأسواق في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن، داعيًا المستهلكين إلى قراءة بطاقة البيان والالتزام بشروط التخزين المدوّنة على العبوات.



وكانت قد وردت شكوى عبر "برنامج الوكيل" حول أحد مصانع العصائر في الأردن، تفيد ببيع منتجات ذات عكورة وتحتوي على رواسب.



وبدورها، أكدت المؤسسة أنه تم التعامل مع الشكوى بشكل فوري، حيث تبيّن أن المصنع قائم منذ عام 1979، ولم يُسجّل بحقه أي مخالفات صحية.

