الثلاثاء 2026-03-31 10:15 ص

الغذاء والدواء: عقوبات مشددة بحق مروّجي وبائعي السكاكر المخالفة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
الثلاثاء، 31-03-2026 09:10 ص

الوكيل الإخباري-     قالت مديرة مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة ردينة بطارسة، إن المؤسسة تعوّل على وعي المواطنين إلى جانب جهودها الرقابية، مؤكدة أنها تتابع جميع المنشآت التي تبيع المواد الغذائية، إلا أنه لا يمكن مراقبة كل كشك أو دكان، ما يستدعي تعاون المواطنين.

وأوضحت لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أنه تم مخاطبة دائرة الجمارك للتأكيد على عدم إخراج أي إرسالية، حتى لو كانت بموجب تعهد جمركي، تحتوي على سكاكر للأطفال على شكل ألعاب، مبينة أن هذا التعميم يأتي ضمن سلسلة إجراءات رقابية، إضافة إلى وجود لجنة فنية مختصة في مديرية الغذاء لفحص هذه المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية الأردنية.

وأضافت أن حلويات الأطفال التي تأتي على أشكال ممنوعة مثل "السرنجة" و"الدخان" تدخل إلى الأردن بطرق غير مشروعة، ويتم ضبطها باستمرار، مشيرة إلى اعتماد التفتيش الإلكتروني من قبل كوادر الغذاء والدواء في المحال التجارية لضبط المخالفات.

وأشارت إلى أن الخطورة تكمن في المنتجات التي تأخذ أشكالاً قد تشكل خطراً على الأطفال، مثل تلك التي تأتي على شكل حقن أو سجائر.

وأكدت بطارسة أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بالترويج أو البيع أو التوزيع لمثل هذه المنتجات، حتى عبر الصفحات الإلكترونية، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى إغلاق المنشأة أو سحب رخصتها وتحويل المخالفين إلى القضاء.

ودعت المواطنين إلى استخدام خط الشكاوى المجاني للإبلاغ عن أي مخالفة أو منتج غذائي مخالف يتم رصده في الأسواق.

اضافة اعلان

 

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة