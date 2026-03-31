الغذاء والدواء: عقوبات مشددة بحق مروّجي وبائعي السكاكر المخالفة

وأوضحت لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أنه تم مخاطبة دائرة الجمارك للتأكيد على عدم إخراج أي إرسالية، حتى لو كانت بموجب تعهد جمركي، تحتوي على سكاكر للأطفال على شكل ألعاب، مبينة أن هذا التعميم يأتي ضمن سلسلة إجراءات رقابية، إضافة إلى وجود لجنة فنية مختصة في مديرية الغذاء لفحص هذه المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية الأردنية.
وأضافت أن حلويات الأطفال التي تأتي على أشكال ممنوعة مثل "السرنجة" و"الدخان" تدخل إلى الأردن بطرق غير مشروعة، ويتم ضبطها باستمرار، مشيرة إلى اعتماد التفتيش الإلكتروني من قبل كوادر الغذاء والدواء في المحال التجارية لضبط المخالفات.
وأشارت إلى أن الخطورة تكمن في المنتجات التي تأخذ أشكالاً قد تشكل خطراً على الأطفال، مثل تلك التي تأتي على شكل حقن أو سجائر.
وأكدت بطارسة أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بالترويج أو البيع أو التوزيع لمثل هذه المنتجات، حتى عبر الصفحات الإلكترونية، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى إغلاق المنشأة أو سحب رخصتها وتحويل المخالفين إلى القضاء.
ودعت المواطنين إلى استخدام خط الشكاوى المجاني للإبلاغ عن أي مخالفة أو منتج غذائي مخالف يتم رصده في الأسواق.
أخبار متعلقة
سلطة المياه: مشروع الصرف الصحي في لوائي الوسطية وغرب إربد يخدم حوالي 85 ألف نسمة
-
قطاع الألبسة .. توقعات بغياب الطرود البريدية مع حلول عيد الأضحى
-
الأردنيون يستهلكون مليون ونصف أسطوانة غاز في أسبوع
-
هيئة الطاقة : لا قرارات بأي إطفاءات مبرمجة لإنارة الطرق والكهرباء المنزلية
-
المومني: التلاعب بالأسعار جريمة اقتصادية يحاسب عليها القانون
-
الحكومة: مخزون السلع والوقود في المملكة ضمن المعدلات الطبيعية والإمدادات مستمرة
-
الحكومة : لا نية لتحويل التعليم عن بعد في المملكة
-
عقل يرجح سيناريو حكومي حول تسعيرة المشتقات النفطية الشهر المقبل