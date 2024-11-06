الغذاء والدواء: فحص زيت الزيتون مجانا.. ونتابع صفحات التواصل لمنع الزيت المغشوش

وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن تلك الفروع مزودة بالمواد والأدوات اللازمة لإجراء الفحص باستخدام النتريك أسيد، بالإضافة إلى الفحص الحسي للزيت من خلال الرائحة والتذوق وفي حال الشك بالنتيجة يتم جمع عينات ممثلة وإرسال العينات إلى مختبرات المؤسسة.
وأضافت أن فرق الرقابة والتفتيش تتابع الصفحات الإلكترونية والإعلانات التي تروج لزيت الزيتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإحالتها إلى وحدة الجرائم الإلكترونية لإغلاقها.
وأشارت المؤسسة إلى دورها التوعوي لتثقيف المستهلك بضرورة شراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة وعدم الشراء من المصادر المجهولة خاصة في حال بيعها بسعر أقل من التسعيرة المعلن عنها.
وأوضحت أنها تنفذ جولات تفتيشية من خلال فرق الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، ويتم إجراء فحوصات عشوائية في الميدان واتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليا في حال وجود أي مخالفات.
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