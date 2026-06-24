الأربعاء 2026-06-24 11:58 ص

الغذاء والدواء: فوران زيت القلي لا يعني بالضرورة وجود غش

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-06-2026 09:20 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس قسم المصانع والمعامل الغذائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المهندس محمود الصمادي، إن فوران زيت القلي لا يعني بالضرورة وجود غش في المنتج، موضحاً أن بعض الممارسات أثناء القلي قد تتسبب بهذه الظاهرة.

وأوضح، لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن استخدام مواد غذائية تحتوي على نسبة مرتفعة من الماء بعد غسلها وإضافتها مباشرة إلى الزيت الساخن يؤدي إلى تبخر الماء بسرعة، ما يتسبب بفوران الزيت وتكوّن الرغوة، داعياً إلى تجفيف المواد الغذائية جيداً قبل قليها.

وأشار إلى أن فرق الرقابة والتفتيش تحركت فور تلقي شكوى من أحد المواطنين بشأن تغير غير طبيعي في زيت قلي اشتراه من أحد المولات، حيث جرى تقييم خط الإنتاج والتأكد من مدخلات التصنيع. 

وأكد انه تم سحب عينة من المنتج والنتائج الأولية للفحوصات أظهرت عدم وجود أي خلل تصنيعي أو مخالفة في المنتج، فيما تستكمل المؤسسة إجراءاتها للتحقق من جميع تفاصيل الشكوى.

وجاء ذلك بعد شكوى مواطن أفاد بأن الزيت تغيّر لونه وبدأ يفور بشكل كبير عند استخدامه لقلي البطاطا، ما أدى إلى تشكل رغوة كثيفة وكاد يتسبب بحريق داخل المنزل، مطالباً بالتحقق من سلامة المنتج.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

عربي ودولي ترامب يوجّه وزارة العدل للتحقيق مع شركات النفط بشأن أسعار البنزين المرتفعة

الغذاء والدواء تؤكد ضرورة حصول العاملين في توصيل الطعام على شهادات صحية

أخبار محلية الغذاء والدواء تؤكد ضرورة حصول عمال توصيل الطعام على شهادات صحية

زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مقر شركة زيبلاين (Zipline) الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي، بولاية كاليفورنيا. واطلع سموه، خلال الزيارة الاثنين، على تجربة

أخبار محلية ولي العهد يطلع على تجربة شركة "زيبلاين" أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتهم مجلس الشيوخ بإضعاف موقفه أمام إيران

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف

عربي ودولي قاليباف: دول الشرق الأوسط وحدها هي التي يجب أن تتخذ القرارات المتعلقة بأمن المنطقة

أظهرت بيانات حكومية صدرت الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة. ويمثل هذا العدد إجمالي الحالات المؤكدة حتى الاثنين، وفق

عربي ودولي الكونغو: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1094 حالة

سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل للشباب

أخبار محلية سلطة وادي الأردن: التقنيات الذكية في الري تعزز كفاءة الإنتاج والاستدامة الزراعية



 
 






الأكثر مشاهدة

 