الغذاء والدواء: فوران زيت القلي لا يعني بالضرورة وجود غش

الوكيل الإخباري- قال رئيس قسم المصانع والمعامل الغذائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المهندس محمود الصمادي، إن فوران زيت القلي لا يعني بالضرورة وجود غش في المنتج، موضحاً أن بعض الممارسات أثناء القلي قد تتسبب بهذه الظاهرة.



وأوضح، لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن استخدام مواد غذائية تحتوي على نسبة مرتفعة من الماء بعد غسلها وإضافتها مباشرة إلى الزيت الساخن يؤدي إلى تبخر الماء بسرعة، ما يتسبب بفوران الزيت وتكوّن الرغوة، داعياً إلى تجفيف المواد الغذائية جيداً قبل قليها.



وأشار إلى أن فرق الرقابة والتفتيش تحركت فور تلقي شكوى من أحد المواطنين بشأن تغير غير طبيعي في زيت قلي اشتراه من أحد المولات، حيث جرى تقييم خط الإنتاج والتأكد من مدخلات التصنيع.



وأكد انه تم سحب عينة من المنتج والنتائج الأولية للفحوصات أظهرت عدم وجود أي خلل تصنيعي أو مخالفة في المنتج، فيما تستكمل المؤسسة إجراءاتها للتحقق من جميع تفاصيل الشكوى.



وجاء ذلك بعد شكوى مواطن أفاد بأن الزيت تغيّر لونه وبدأ يفور بشكل كبير عند استخدامه لقلي البطاطا، ما أدى إلى تشكل رغوة كثيفة وكاد يتسبب بحريق داخل المنزل، مطالباً بالتحقق من سلامة المنتج.

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