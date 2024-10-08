 
الثلاثاء 2024-10-08 03:59 م
 

الغذاء والدواء: فيديو منتج الكيك "الشلل" المتداول ليس في الاردن ولا نستورده

كيك
كيك
الثلاثاء، 08-10-2024 03:09 م

الوكيل الإخباري-   تيماء عبيدات

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 أكد مدير عام  المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات أن منتج "الكيك" الذي ظهر  في  مقطع فيديو متداول بشكل كبير في الاردن لا يتم استيراده إلى المملكة وفقا لقاعدة البيانات.
واكد مهيدات لـ "الوكيل الاخباري"  أنه لا صحة للإدعاءات المتعلقة بالمنتج والمتمثلة بوجود حبوب  تسبب الشلل داخل قطع الكيك.

وقال  مهيدات، لـ "الوكيل الإخباري"، أن الفيديو المشار إليه والذي يتضمن تحذيرات مزعومة من  شراء المنتج، تم تداوله  خارج المملكة وتناقله في عدة بلدان  وبشكل متكرر منذ عام 2019  وبادعاءات تحذيرية مختلفة، مبينا أنه من الناحية الفنية والتصنيعية لإنتاج مادة الكيك فإن نظام التنقية يمنع مرور مكونات خليط الكيك التي يزيد طولها أو عرضها عن 700 ميكرون (0.7) ملليمتر)، فضلا عن أنه من غير الممكن بقاء الحبوب  في الحالة الجيدة التي تبدو عليها في الفيديو بعد تعرض الكيك لعملية الخبز.


وأضاف مهيدات أن كافة المواد الغذائية المستوردة تخضع للاشتراطات الصحية والقواعد الفنية والفحوصات المخبرية ووفقا لتشريعات المؤسسة فانه لا يتم انجاز أي بيان إلا بعد استيفاء كافه الاجراءات .

وأهابت المؤسسة بالإخوة المواطنين التحقق من صحة مثل هذه المقاطع قبل إعادة نشرها وتداولها بالرجوع إلى الجهات الرسمية المرجعية، حفاظا على الأمن الغذائي الوطني والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)

 

 
gnews

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