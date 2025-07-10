الفاعل في قبضة الامن .. الاجهزة الامنية تكشف جريمة مجهولة منذ 10 سنوات - صورة

وبالتفاصيل قال ماهر كريشان أحد أقارب الشاب الذي تعرض لحادث الدهس إن الحادث وقع في تموز عام 2015، ولاذ المتسبب بالدهس بالفرار من الموقع، ثم قام على الفور بإصلاح مركبته ومغادرة المملكة عبر الحدود البرية.
وأضاف، أن الشاب الذي تعرض لحادث الدهس اصيب بإعاقة كاملة، جراء الحادث ، مؤكداً أنه بعد مرور سنوات طويلة تابعت الاجهزة الامنية ملف الحادث، وتمكنت يوم أمس من القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.
وكان موقع الوكيل الاخباري نشر في تموز عام 2015 خبر تعرض المواطن عطية احمد المعاني الى حادث دهس من مركبة 'مجهولة الهوية' ، كانت تسير بسرعة كبيرة في شارع السلط بمنطقة العبدلي في العاصمة عمان ،و لاذ سائقها بالفرار .
وذكرت عائلته في ذلك الوقت ان الحادثة وقعت في تمام الثالثة والنصف من فجر الاحد حين كان يهم للصعود الى مركبته بعد خروجه من احد المخابز .
واشارت ان مركبة كانت مسرعة دهست المصاب ، حيث تم نقله الى مستشفى لوزميلا بالعاصمة عمان ، اثر تعرضه لنزيف في الدماغ وكسور في انحاء مختلفة من الجسم .
و اكدت العائلة ان كاميرات عدة في المنطقة قامت بتصوير المركبة ، التي لاذ سائقها بالفرار ، وبوشر البحث عنه .
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