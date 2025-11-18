الثلاثاء 2025-11-18 10:01 ص
 

القاء القبض على حدث ظهر بفيديو سرقة تنكة زيت من حاج اردني - فيديو

صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو
 
الثلاثاء، 18-11-2025 09:03 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف نجل الحاج الأردني  الذي تعرض لحادثة  سرقة "تنكة زيت" خرج بها من إحدى المعاصر،  لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان الامن العام القى القبض على احد الاحداث الذين شاركوا بالسرقة .

 وفي مشهد مؤسف يعكس استغلال بعض ضعاف النفوس للثقة والبساطة، تعرّض حاج أردني مُسن   لسرقة "تنكة زيت" خرج بها من إحدى المعاصر، في حادثة وثّقتها كاميرات المراقبة وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

 
 
صورة من مقطع الفيديو

