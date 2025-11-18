القاء القبض على حدث ظهر بفيديو سرقة تنكة زيت من حاج اردني - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف نجل الحاج الأردني الذي تعرض لحادثة سرقة "تنكة زيت" خرج بها من إحدى المعاصر، لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان الامن العام القى القبض على احد الاحداث الذين شاركوا بالسرقة .

