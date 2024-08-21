القبول الموحد تتلقى 65 ألف طلب التحاق بالجامعات الرسمية

وقال الخطيب لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة لن تمدد موعد استقبال الطلبات، على أن ينتهي في الساعة 12 ليلا من اليوم الأربعاء.
وأضاف أنه بإمكان الطلبة الدخول إلى موعد القبول الموحد وتحديث بياناتهم أو التعديل عليها حتى نهاية الوقت المعتمد.
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة ستقوم بفرز الطلبات بعد الانتهاء من استقبال الطلبات، مرجحا صدور المعدلات والتخصصات المتاحة نهاية أيلول المقبل.
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