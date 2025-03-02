الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الكوسا والخيار في السوق المركزي

وأشار إلى أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة قد أدى إلى تراجع المحاصيل المعروضة، ما ساهم في زيادة الأسعار نظراً لتقليص الكميات المتوفرة من هذه الخضراوات التي يعتمد عليها المواطنون بشكل كبير في وجباتهم اليومية.
وأكد لـ "الوكيل الإخباري" أن الأسعار ستعود للاستقرار مع تحسن حالة الطقس وزيادة الإنتاج في الأسواق قريباً.
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