الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الكوسا والخيار في السوق المركزي

01:28 م

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الوكيل الإخباري- أوضح مدير السوق المركزي كساب الشخانبة أن سبب ارتفاع أسعار الكوسا والخيار في الأسواق خلال الفترة الأخيرة يعود إلى ازدياد الطلب على هاتين الخضراوتين مع انخفاض الكميات الموردة إلى السوق نتيجة لتقلبات الطقس، خاصة انخفاض درجات الحرارة الذي أثر على إنتاج هذه المحاصيل. اضافة اعلان





وأشار إلى أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة قد أدى إلى تراجع المحاصيل المعروضة، ما ساهم في زيادة الأسعار نظراً لتقليص الكميات المتوفرة من هذه الخضراوات التي يعتمد عليها المواطنون بشكل كبير في وجباتهم اليومية.



وأكد لـ "الوكيل الإخباري" أن الأسعار ستعود للاستقرار مع تحسن حالة الطقس وزيادة الإنتاج في الأسواق قريباً.