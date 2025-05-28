الكشف عن الحالة الصحية للحاجة ريما علي بعد تعرضها لحادث في طريقها للسعودية

وأكدت الحاجة، عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، أن حالتها الصحية مستقرة، مشيدةً بجهود الكوادر الطبية في المستشفى الذي أشرف على إجراء الفحوصات وصور الأشعة للاطمئنان على حالتها الصحية.
ووجّهت الحاجة شكرها لوزير الأوقاف والحملة الأردنية على متابعة حالتها الصحية، مؤكدةً أنها ستلتحق بركب الحجاج الأردنيين المنطلقين إلى مكة المكرمة بإذن الله.
الحاجة الأردنية ريما العلي اصيبت بحادث اثناء القدوم للمدينة المنورة #برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #المدينة_المنورة pic.twitter.com/ibgisSV9fx— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 28, 2025
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