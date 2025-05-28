الأربعاء 2025-05-28 12:57 م
 

الكشف عن الحالة الصحية للحاجة ريما علي بعد تعرضها لحادث في طريقها للسعودية

الحاجة الأردنية ريما مصباح صايل علي
الحاجة الأردنية ريما مصباح صايل علي
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:20 م
الوكيل الإخباري- تعرّضت الحاجة الأردنية ريما مصباح صايل علي لحادث سير في منطقة المدورة، حيث تم نقل الحاجة ريما إلى مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة للاطمئنان على حالتها الصحية.اضافة اعلان


وأكدت الحاجة، عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، أن حالتها الصحية مستقرة، مشيدةً بجهود الكوادر الطبية في المستشفى الذي أشرف على إجراء الفحوصات وصور الأشعة للاطمئنان على حالتها الصحية.

ووجّهت الحاجة شكرها لوزير الأوقاف والحملة الأردنية على متابعة حالتها الصحية، مؤكدةً أنها ستلتحق بركب الحجاج الأردنيين المنطلقين إلى مكة المكرمة بإذن الله.
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد في وثائقي “نشمي” عند التاسعة مساء

أخبار محلية ولي العهد في وثائقي “نشمي” عند التاسعة مساء

ل

شؤون برلمانية الشباب النيابية توصي بإدراج مساق الثقافة الحزبية في الجامعات والكليات

ل

أخبار محلية الجالية الأردنية في أبو ظبي تحتفل بعيد الاستقلال

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

سبائك ذهبية

أسواق ومال الذهب يواصل الارتفاع عالمياً .. إليك التفاصيل

عفع

فن ومشاهير تعرّض لعملية نصب.. هذا ما حصل مع فنان مصري شهير

ا

خاص بالوكيل مطب في المدورة يتسبب بإصابة حاجين أردنيين وحالتهما متوسطة

jujuu

فن ومشاهير 'جرحولي قلبي'.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة