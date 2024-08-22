 
الخميس 2024-08-22 03:49 م
 

 

الكشف عن الحالة الصحية لمصابي حادث إربد

حادث إربد
حادث إربد
الخميس، 22-08-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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 أكد مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة ابو سنينة إن الحالة العامة لإصابات حادث الباص في إربد من بسيطة لمتوسطة.

وقال أبو سنينة لـ "الوكيل الاخباري" إن كوادر الإسعاف والطوارئ في المستشفى تقدم الرعاية الصحية اللازمة للإصابات .

وكانت قد تعاملت كوادر الاسعاف والانقاذ التابعة لمديرية دفاع مدني غرب اربد اليوم الخميس مع حادث تدهور حافلة ركوب متوسطة نتج عنه (15) اصابة.

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