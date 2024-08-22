الكشف عن الحالة الصحية لمصابي حادث إربد

وقال أبو سنينة لـ "الوكيل الاخباري" إن كوادر الإسعاف والطوارئ في المستشفى تقدم الرعاية الصحية اللازمة للإصابات .
وكانت قد تعاملت كوادر الاسعاف والانقاذ التابعة لمديرية دفاع مدني غرب اربد اليوم الخميس مع حادث تدهور حافلة ركوب متوسطة نتج عنه (15) اصابة.
-
أخبار متعلقة
-
15 إصابة بحادث تدهور باص في إربد
-
العثور على جثة مواطن داخل منزل بعمان
-
ثني فتاة عن الانتحار من جسر عبدون
-
إصدار 275 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال 7 أشهر
-
أمانة عمان: رصد 11 الف مخالفة دعاية انتخابية
-
الصناعة والتجارة: مخزون القمح المتوفر في المملكة يكفي لـ 10 أشهر
-
القبول الموحد تتلقى 65 ألف طلب التحاق بالجامعات الرسمية
-
قطامش: متوسط تكلفة علاج مريض السرطان في الأردن تقدر بـ50 ألف دينار