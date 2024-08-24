الكشف عن سبب التواجد الامني في طبربور فجر اليوم

وأكد المصدر أن حال بلوغ الملاحظة على الفور، تحركت القوة الأمنية المختصة إلى الموقع للتحقق من محتوى الحقيبة، وبعد الفحص، تبين أن الحقيبة تحتوي على ملابس فقط، ولا تشكل أي تهديد أمني.
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