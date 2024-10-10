الكشف عن سبب حادث السير المروع في اربد

الوكيل الإخباري- قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم تعليل سبب الحادث الذي وقع في محافظة اربد بمنطقة كفريوبا / طريق البترول بمخالفة التجاوز الخاطئ من قبل سائق مركبة .

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