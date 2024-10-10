 
الخميس 2024-10-10 08:54 م
 

الكشف عن سبب حادث السير المروع في اربد

ادارة السير
شرطية سير
الخميس، 10-10-2024 08:46 م

الوكيل الإخباري-   قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم تعليل سبب الحادث  الذي وقع في  محافظة اربد بمنطقة كفريوبا / طريق البترول بمخالفة التجاوز الخاطئ من قبل سائق مركبة .

اضافة اعلان

 

 وقع حادث صدم بين مركبتين في محافظة اربد بمنطقة كفريوبا / طريق البترول بالقرب من مثلث بيت يافا  مساء اليوم الخميس .

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث 3 وفيات وإصابة واحدة بليغة .

 

 

c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

ادارة السير

خاص بالوكيل الكشف عن سبب حادث السير المروع في اربد

علم لبنان

عربي ودولي غارة للاحتلال على بيروت

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية منح دراسية للطلبة الأردنيين مقدمة من رومانيا

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يدين قصف الاحتلال لموقع "اليونيفيل" في لبنان

اللواء الركن الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يتابع مجريات التمرين التعبوي "وثبة الأسد"

مركز دفاع مدني

خاص بالوكيل 3 وفيات بحادث سير مروع في اربد

الدكتور محمد المومني

أخبار محلية المومني : توجيهات من رئيس الوزراء بالانفتاح على الإعلام

مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي

أخبار محلية هيئة تنشيط السياحة تشارك بمعرض "روتس وورلد 2024"



 


الأكثر مشاهدة