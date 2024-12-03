 
الثلاثاء 2024-12-03 01:40 م
 

الكشف عن هوية المتوفى في جبل الحسين

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 01:26 م
الوكيل الإخباري-  أكد مصدر أمني للوكيل الإخباري هوية الشخص الذي أقدم على الانتحار اليوم الثلاثاء في منطقة جبل الحسين .اضافة اعلان


وبين المصدر بأن اسم المتوفى "أحمد الضبع" ، وهو عشريني من جنسية مصرية .

مصدر أكد أن المتوفى ليس "يوتيوبر" كما تم تداوله .
 
gnews

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