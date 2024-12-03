الكشف عن هوية المتوفى في جبل الحسين

وبين المصدر بأن اسم المتوفى "أحمد الضبع" ، وهو عشريني من جنسية مصرية .
مصدر أكد أن المتوفى ليس "يوتيوبر" كما تم تداوله .
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