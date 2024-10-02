" الكمي والموضوعي" وراء انتظار 50 أردنيا للتعيين بالأوقاف

وزارة الأوقاف كانت قد أكدت لـ "الوكيل الإخباري" في وقت سابق وعلى لسان الناطق باسمها علي الدقامسة أن قسم الموارد البشرية في الوزارة جهز معاملة تعيين الـ 50 شخصا وأرسلها للجهات المعنية باستكمال التعيين "هيئة الخدمة والادارة العامة" ، موضحاً أن حل هذه الأزمة ليس من ضمن صلاحيات الوزارة ، وإنما يقع على عاتق الهيئة التي لم تحدد حتى الآن محددات ودرجات نظام الموارد البشرية بشكله الجديد وهو ما يعطل اجراءات تعيين هؤلاء المدعوين للتعيين.
وفي معرض ردها على استفسار "الوكيل الإخباري" قالت هيئة الخدمة والادارة العامة بأن استكمال الإجراءات مرتبط بتعليمات التقييم الكمي والموضوعي ، وهو إجراء يتعلق بنظام الموارد البشرية الجديد ، والذي أقرته الحكومة في بداية شهر تموز من العام الحالي .
-
أخبار متعلقة
-
حريق كبير يشب بمستودعات مواد بناء في المقابلين - فيديو
-
محلل سياسي: إيران كانت محرجة أمام أتباعها والرد على إسرائيل كان مرتبا له
-
شاهد: مواطن يشعل سيجارة من حطام صاروخ سقط في الاردن - فيديو
-
بدء صرف رواتب المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية اليوم
-
سيناريوهات وحبكات مثيرة.. هل تعود حكومة حسان عن رفع ضريبة الدخان والسيارات؟
-
90 طن رمان يرد السوق المركزي يوميا.. والكيلو بـ75 قرشاً
-
حادث سير بين 6 مركبات في طبربور
-
أبو حماد: الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه لم تتأثر بحرب لبنان