" الكمي والموضوعي" وراء انتظار 50 أردنيا للتعيين بالأوقاف

الوكيل الإخباري- لا يزال 50 شخصا في حالة انتظار لاستكمال إجراءات تعيينهم في وزارة الأوقاف ، بعد أن تركوا عملهم في دول الخليج وقدموا إلى الممكلة من أجل الوظيفة الحكومية التي أعلنت عنها الوزارة . اضافة اعلان





وزارة الأوقاف كانت قد أكدت لـ "الوكيل الإخباري" في وقت سابق وعلى لسان الناطق باسمها علي الدقامسة أن قسم الموارد البشرية في الوزارة جهز معاملة تعيين الـ 50 شخصا وأرسلها للجهات المعنية باستكمال التعيين "هيئة الخدمة والادارة العامة" ، موضحاً أن حل هذه الأزمة ليس من ضمن صلاحيات الوزارة ، وإنما يقع على عاتق الهيئة التي لم تحدد حتى الآن محددات ودرجات نظام الموارد البشرية بشكله الجديد وهو ما يعطل اجراءات تعيين هؤلاء المدعوين للتعيين.



وفي معرض ردها على استفسار "الوكيل الإخباري" قالت هيئة الخدمة والادارة العامة بأن استكمال الإجراءات مرتبط بتعليمات التقييم الكمي والموضوعي ، وهو إجراء يتعلق بنظام الموارد البشرية الجديد ، والذي أقرته الحكومة في بداية شهر تموز من العام الحالي .