الكهرباء الأردنية تؤكد جاهزيتها للمنخفض الجوي القادم

وفي سياق الاستعدادات الشتوية، أكدت الشركة أنها جهزت 20 غرفة عمليات مزودة بالطواقم الهندسية والفنية المدربة، إلى جانب استعداد الورش الميدانية لمواجهة أي طارئ. كما عملت الشركة على تجهيز مخزون من المواد والمتطلبات الاحتياطية اللازمة لتغطية كافة مناطق اختصاصها في محافظات الوسط الأربعة (عمان، الزرقاء، مادبا، والبلقاء).
وأوضحت الشركة لـ "الوكيل الإخباري" أن كوادرها الهندسية والفنية قامت بتنفيذ العديد من المشاريع هذا العام لتعزيز وتوسعة الشبكة الكهربائية، بتكلفة استثمارية تجاوزت 60 مليون دينار. إذ شملت هذه المشاريع إنشاء محطات تحويل جديدة، ورفع قدرة عدد من المحطات القائمة، إضافة إلى تمديد كوابل أرضية وخطوط هوائية واستبدال الأعمدة.
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