 
الخميس 2025-01-23 09:43 ص
 

الكهرباء الأردنية: فواتير الكهرباء حقيقية 100% ولا صحة لرواية توزيع الفاقد

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ارشيفية
الخميس، 23-01-2025 08:56 ص
الوكيل الإخباري- نفى المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله رواية توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين، وأن الفواتير التي تصل المواطنين حقيقية 100%.اضافة اعلان


وقال عبدالله اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن ارتفاع الفواتير الشهر الماضي كان بسبب ارتفاع استهلاك المشتركين سواءً في الإنارة أو تسخين المياه أو التدفئة وغيرها من الاستخدامات، لافتا إلى إصدار 1.6 مليون فاتورة شهريا ولا يمكن إجراء أي توزيع للفاقد للكهربائي.

وأضاف أن هذه الفترة في كل عام يلاحظ المشتركين ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية الخاصة بهم، وهذا كله يعتمد على طبيعة الاستهلاك التي تزيد في الأجواء الباردة، داعيا أي شخص لديه شكوى أو اعتراض على قيمة الفاتورة مراجعة الشركة للتأكد من قيمة الفاتورة وفقا لأسس عملية مبنية على حجم الاستهلاك المثبت على العداد الكهربائي.

وأشار عبدالله إلى أن شركة الكهرباء الأردنية بالتعاون مع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن والأجهزة الأمنية تعمل على ضبط الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية وخاصة الأشخاص الذين يقومون بسرقتها وبيعها بثمن بخس دون أي إدراك منهم لخطورة هذه الأفعال على الشبكة الكهربائية وقدرتها.

وبيّن أن الشركة تعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين وخاصة في حال وجود أعطال والعمل على إجراء الصيانة اللازمة لها، وهي تعمل في مختلف الظروف الجوية.
 
gnews

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