الكهرباء الوطنية: ضخ الغاز الإسرائيلي للأردن لا زال متوقفاً

11:24 ص

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الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس سفيان البطاينة أن الجانب الإسرائيلي لم يُعاود ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن حتى الان. اضافة اعلان





وأوضح البطاينة لـ"الوكيل الإخباري" أن عملية الضخ لا تزال متوقفة، مشيرًا إلى أن الشركة تتابع الأمر عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية.



بدورها قالت شركة نيوميد الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الذي يورد الغاز إلى مصر والأردن سيستأنف عملياته في الساعات القليلة المقبلة بعد الحصول على إذن من وزارة الطاقة - وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.



وتوقفت قبل أيام الإمدادات من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الذي يزود المملكة بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية.



ومنذ منذ 13 حزيران، أغلقت السلطات الإسرائيلية اثنين من ثلاثة حقول غاز في إسرائيل وهما ليفياثان الذي تديره شركة شيفرون وكاريش التابع لإنرجيان قبالة ساحلها على البحر المتوسط في ظل الصراع بين إسرائيل وإيران.



وكانت شركة الكهرباء الوطنية الاردنية قد لجأت إلى بدائل تشغيلية لضمان استمرار تزويد النظام الكهربائي دون انقطاع، في ظل توقف الإمدادات خلال الأيام الماضية نتيجة التوتر الأمني والعسكري في المنطقة.



ويُعد الغاز المستورد من إسرائيل أحد المصادر الأساسية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الأردن، ما يجعل استمرارية الضخ مسألة ذات أهمية استراتيجية.