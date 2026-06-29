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الكواليت: اللحم البلدي اقل سعراً من الروماني وانصح الأردنيين به

الكواليت: اللحم البلدي اقل سعراً من الروماني وانصح الأردنيين به
تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، إن أسعار اللحوم البلدية شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد عيد الأضحى.

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وأوضح لـ "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا"أن سعر لحم الخروف البلدي انخفض من نحو 13 ديناراً إلى متوسط 9 الى  10 دنانير، مشيراً إلى أن الأسعار تختلف بحسب حجم ووزن الذبيحة، حيث تنخفض كلما زاد الوزن.

وأوضح الكواليت أن استيراد الخراف الرومانية كان سابقاً يقدر بنحو مليون وربع رأس، في حين أن إجمالي ما يتم تصديره من الروماني يصل إلى نحو مليونين ونصف رأس، لافتاً إلى أن ارتفاع الطلب عليها في أسواق الخليج أدى إلى زيادة أسعارها في بلد المنشأ، وتجاوز سعرها سعر الخروف البلدي.

ودعا الكواليت المواطنين إلى شراء اللحم البلدي، مؤكداً أنه يُعد أفضل من حيث الجودة والسعر.

واشار الى ان اللحوم الرومانية يصل سعرها حالياً بين 9 و 11 دينار للكيلو.

وحول الخراف السودانية والأسترالية، بيّن الكواليت أن استيراد الخراف السودانية تراجع بشكل كبير وتوقف تقريباً بسبب ظروف الحرب ، فيما خضع الاستيراد من أستراليا لتعديلات جديدة على أنظمة التصدير.

 

 
 


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