المتقاعدين العسكريين تنفي صحة اعلان توظيف للمتقاعدين يتم تداوله

10:44 ص

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الوكيل الاخباري- نفت مؤسسة المتقاعدين العسكريين صحة المنشور المتداول حول وجود شواغر توظيف للمتقاعدين العسكريين وأبنائهم.



وأكدت المؤسسة لـ "الوكيل الإخباري" انها لم تصدر أي إعلانات توظيف بهذا الخصوص، داعية المواطنين التحقق من صحة المعلومات من المصادر الرسمية الخاصة بالمؤسسة.



وأضافت انه في حال توفر اي شواغر سيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمؤسسة .