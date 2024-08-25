المجالي: تعليق رحلات "الملكية" المتوجهة إلى بيروت اليوم الأحد مؤقتا

وقال المجالي في حديث لـ"الوكيل الاخباري" إنه تم تعليق 3 رحلات كانت متجهة اليوم الأحد، من عمّان إلى بيروت بعد التطورات الأمنية في المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم استئناف الحركة الجوية إلى بيروت قريبا.
ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالطلب من الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
التربية: الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية نهاية الأسبوع الحالي
-
العدل: 185 طلبا للمساعدة القانونية في تموز
-
المعايطة: هجوم حزب الله نوع من تخفيف الضغط على إيران
-
الامن : العثور على شاب متوفياً داخل احد محلات الخضار بالرمثا
-
الكشف عن سبب التواجد الامني في طبربور فجر اليوم
-
المستقلة للانتخاب: الاثنين آخر موعد للانسحاب من الترشح.. والأربعاء إعلان القوائم النهائية
-
شاهد : الأمن العام ينشر فيديو لحظة وقوع حادث سير .. ويُحذر !
-
الكشف عن الحالة الصحية لمصابي حادث إربد