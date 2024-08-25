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المجالي: تعليق رحلات "الملكية" المتوجهة إلى بيروت اليوم الأحد مؤقتا

طائرة تتبع لشركة الملكية الأردنية
طائرة تتبع لشركة الملكية الأردنية
الأحد، 25-08-2024 09:38 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية المهندس سامر المجالي تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت اليوم الأحد مؤقتا، وسيتم اعلان استئناف الرحلات بعد تقييم سلامة الأجواء اللبنانية بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.

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وقال المجالي في حديث لـ"الوكيل الاخباري" إنه تم تعليق 3 رحلات كانت متجهة اليوم الأحد، من عمّان إلى بيروت بعد التطورات الأمنية في المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم استئناف الحركة الجوية إلى بيروت قريبا.

 

وأضاف أن الملكية الأردنية حريصة على سلامة ركابها وطائراتها المتجهة إلى لبنان، وفي حال كان الوضع الأمني يسمح بالطيران إلى بيروت فإنه سيتم استئنافها مباشرة.

 

وأشار المجالي إلى أن الملكية الأردنية ورغم كل الظروف تعمل على تطوير واستبدال أسطولها في ظل خطتها بمواكبة آخر التطورات في مجال الطيران.

 

وكانت الملكية أعلنت في وقت سابق عن تسيير ثلاث رحلات يوميا، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمّان.

ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالطلب من الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

 

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