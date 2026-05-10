المجلس الطبي: 60 % نسبة النجاح بالبورد الاردني من المرة الأولى

الوكيل الإخباري- قالت أمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتورة منار اللواما إن الأساس في منح شهادة المجلس الطبي الأردني هو التقدم للامتحان واجتيازه بنجاح، مؤكدة أن المجلس يمثل “صمام أمان” لضمان كفاءة الأطباء وشعور المواطنين بالأمان.





وأوضحت لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة لاستقطاب أطباء في تخصصات نادرة، مثل العناية المركزة، ما دفع إلى تعديل القانون عام 2022 بهدف تسهيل استقطاب الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين ذوي الخبرات الطويلة من الخارج.





وأكدت اللواما أن شهادة البورد الأردني لا تُمنح إلا بعد اجتياز الامتحان “قولاً واحداً”، موضحة أن التعديل القانون منح بعض الأطباء “شهادة اعتراف” فقط دون حصولهم على شهادة المجلس الطبي الأردني.





وبيّنت أن التعليمات الجديدة وضعت لضمان كفاءة الأطباء القادمين من الخارج، من خلال اشتراط أن يكون الطبيب قد حصل على رخصة مزاولة المهنة في الدولة التي تدرب فيها ومارس المهنة فيها لسنوات محددة، باعتبار ذلك ضمانة إضافية.





وأضافت أن الطبيب الذي لم يُكمل 3 سنوات ممارسة بعد حصوله على البورد في الخارج، يُعترف بتدريبه لكن يتوجب عليه التقدم لامتحان المجلس الأردني.





وضربت مثالاً بطبيب يحمل البورد الأميركي في طب الأطفال وحصل عليه هذا العام، موضحة أنه إذا لم يُكمل 3 سنوات ممارسة في الولايات المتحدة، فلن يُعترف له بالشهادة مباشرة داخل الأردن وسيتوجب عليه الخضوع للامتحان.





وأشارت إلى أن امتحان المجلس الطبي الأردني يتكون من جزأين، الأول خلال سنوات التدريب، والثاني امتحان معرفي وسريري لقياس كفاءة الطبيب في تخصصه.





وبيّنت أن نسب النجاح “جيدة” وتشهد ارتفاعاً سنوياً، حيث تبلغ نحو 60% في الامتحان من أول مرة، فيما تصل نسبة النجاح في الامتحان السريري إلى نحو 70%.





وأكدت أن الطبيب يستطيع إعادة الامتحان في حال الرسوب، حيث يحق له التقدم للجزء الثاني 5 مرات، وفي حال عدم النجاح يعود للتدريب لمدة سنة إضافية قبل منحه 5 فرص جديدة.

