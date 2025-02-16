المحاكم الأردنية تنفذ 151 عقوبة بديلة و13 حالة رقابة إلكترونية الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري- نفذت المحاكم الأردنية 151 عقوبة بديلة عن الحبس خلال شهر كانون الثاني 2025، بحسب بيانات وأرقام وزارة العدل. اضافة اعلان





ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فقد جرى تطبيق 13 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني) خلال نفس الفترة.



وجرى إنجاز 20.4 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل، بالإضافة إلى استكمال أرشفة 3.8 مليون ورقة قضائية ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية.



يشار إلى أن تطبيق العقوبات البديلة يأتي للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها ومنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.