المحامية حُسُن ابو رمان : القضاء سينتصر للطفل محمد - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - روت المحامية حُسُن ابو رمان تفاصيل تعرض الطفل محمد للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة بالزرقاء، بسكب مادة بترولية ومحاولة حرقه في الصدر والبطن .



ونفت محامية الطفل ان تكون والدته قد تنازلت عن القضية او طلبت اموالا من ذوي المعتدين مقابل التنازل عن القضية كما اشاع البعض .



واكدت المحامية ابو رمان انها تثق بالقضاء الاردني النزيه والعادل وانه سينتصر للطفل المصاب للحصول على حقوقه .



واشارت ابو رمان ان هذه الحادثة فردية وبعيدة عن قيم وعادات المجتمع الاردني المحافظ .



فيما أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض طفل لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد ادعائه بتعرضه للاعتداء حيث تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.



وأشار إلى أن الفرق المختصة باشرت التحقيق منذ وقوع الحادثة، وتم ضبط الحدثين المشتبه بهما، وسماع أقوال الشهود، ومراجعة الكاميرات، والوقوف على جميع التفاصيل والملابسات، تمهيداً لرفع القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

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