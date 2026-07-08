المحكمة العليا تقرر إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء

وقال نصار، في تصريح لموقع الوكيل الإخباري، إن قرار المحكمة يُلزم بإعادة فتح الحديقة، بعد إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة الزراعة بإغلاقها، مشيرًا إلى أن القرار يُعد نهائيًا وواجب التنفيذ وفقًا للأصول القانونية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من وزارة الزراعة بشأن قرار المحكمة أو الإجراءات التي ستتخذها لتنفيذه.
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