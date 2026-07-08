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المحكمة العليا تقرر إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء

المحكمة العليا تقرر إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء
المحكمة العليا تقرر إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء
 
الأربعاء، 08-07-2026 03:00 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أكد وكيل حديقة السوسنة السوداء، المحامي طاهر نصار، أن المحكمة العليا أصدرت قرارًا يقضي بإعادة فتح الحديقة وإبطال قرار وزارة الزراعة القاضي بإغلاقها.

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وقال نصار، في تصريح لموقع الوكيل الإخباري، إن قرار المحكمة يُلزم بإعادة فتح الحديقة، بعد إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة الزراعة بإغلاقها، مشيرًا إلى أن القرار يُعد نهائيًا وواجب التنفيذ وفقًا للأصول القانونية.


ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من وزارة الزراعة بشأن قرار المحكمة أو الإجراءات التي ستتخذها لتنفيذه.

 
 


gnews

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