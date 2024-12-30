المركزي: 5 شركات تأمين تحت التصفية وحقوق المتضررين محفوظة

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الوكيل الإخباري- أكد البنك المركزي ان 5 شركات تأمين تخضع حاليا لإجراءات التصفية وهي: الشركة العربية الألمانية، البركة، الأراضي المقدسة، الصفوة وفيلادلفيا. اضافة اعلان





كما أكد المركزي لـ "الوكيل الاخباري" ان قرار تصفية أي شركة تأمين يأتي حرصاً من البنك المركزي الأردني على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، وبعد مجموعة من المتابعات مع هذه الشركات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها نتيجة تعرضها لأوضاع تؤثر جوهرياً في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها ومخالفاتها لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والتشريعات الصادرة بمقتضاه.



وأوضح البنك ان القانون يأخذ مجراه بعمليات التصفية لهذه الشركات، ويتم حصر الالتزامات والموجودات لتلك الشركات وفق الأطر القانونية، مؤكدا على انه سيتم توزيع متحصلات التصفية على المواطنين المتضررين بعد الانتهاء من إجراءات التصفية لهذه الشركات وبما يتوافق والتشريعات القانونية المتعلقة بالتصفية.