المستقلة للانتخاب: أي شخص يدخل مراكز الاقتراع قبل الـ7 مساءً سيصوت

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة إن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها بعد يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة 7 مساءً، ولا تمديد لوقت الاقتراع وفق قانون الانتخاب الجديد.

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وأوضح المعايطة اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن مرحلة الصمت الانتخابي ستبدأ قبل 24 ساعة من يوم الانتخاب، أي الساعة السابعة من صباح يوم غد الاثنين، داعيا المرشحين للانتخاب إلى التقيد بالارشادات والتعليمات التي تنظم عملية الصمت الانتخابية والابتعاد عن الدعاية.



وأضاف أن أي شخص كان داخل مراكز الاقتراع قبل الساعة 7 مساءً يحق له ممارسة حقه الدستوري بالتصويت، في حين ستبدأ عملية الفرز فور الانتهاء من عملية الاقتراع.



وبيّن المعايطة أن الهيئة أحالت في وقت سابق عدة قضايا للادعاء العام حول شراء أصوات وقضايا تتعلق بالعملية الانتخابية، مؤكدا أن شراء وبيع الأصوات جريمة يعاقب عليها القانون.



وتابع أن أي شخص بإمكانه الاستعلام عن مركز الاقتراع عبر إرسال رسالة نصية تتضمن رقمه الوطني على الرقم 94455، على أن تصله تفاصيل مركز الاقتراع ورابط إلكتروني يتضمن موقع مركز الاقتراع للتسهيل على الناخبين.



وشدد المعايطة على سرية الاقتراع والابتعاد عن الاقتراع العلني لأن ذلك يمثل خرقا لسرية الانتخاب، مؤكدا أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفي حال تكرار الاقتراع العلني في مركز الاقتراع فإن الهيئة ستوقف العملية في ذلك المركز والخاسر الوحيد هنا هو المرشح الذي طلب من مؤازريه التصويت العلني.



ولفت إلى أن الناخب عليه أن يحمل بطاقة شخصية (سارية غير منتهية) الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، وفي حال كانت البطاقة منتهية بإمكان الناخب تجديدها خلال يوم الاقتراع وذلك لأن دائرة الأحوال المدنية ستعمل يوم الانتخابات رغم أنه يوم عطلة رسمية، وبعد الاقتراع يضع الناخب اصبع السبابة داخل الحبر السري للدلالة على أنه قام بممارسة دوره الدستوري.



وأعلن أن نتائج الفرز وإعلان النتائج الأولية ستعرض بشكل مباشر عبر شاشات التلفزيون وسيستطيع الناخبين معرفة أعداد الأصوات والقوائم المحلية الفائزة بشكل سريع وأولا بأول فور الانتهاء من عمليات الفرز داخل مراكز الفرز.