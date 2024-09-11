 
الأربعاء 2024-09-11 10:12 ص
 
 

المستقلة للانتخاب: انتهاء كل عمليات الفرز وسننتهي من عمليات التجميع خلال ساعات

جانب من عمليات الفرز
جانب من عمليات الفرز
الأربعاء، 11-09-2024 08:27 ص

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أنه سيتم اعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية مساء اليوم الأربعاء بعد مطابقتها وإقرارها من قبل مجلس مفوضي الهيئة.

وقال المعايطة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن تم الانتهاء من عمليات الفرز لكل صناديق الاقتراع ويجري الآن تجميع النتائج من قبل اللجان العاملة في العملية الانتخابية وإعلان النتائج الأولية أولاً بأول.

وأضاف أنه سيتم إعلان النتائج بشكل نهائي خلال مؤتمر صحفي يُعقد لهذه الغاية.

وعبر المعايطة عن شكره لكافة الأجهزة واللجان العاملة في الانتخابات والتي لا تزال تعمل على مدار الساعة، مؤكدا نجاح الهيئة في إدارة الانتخابات النيابية وصولا إلى إعلانها بشكلها النهائي.

اضافة اعلان

 

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

خاص بالوكيل شبان يحطمون لافتات انتخابية ويرمون الحجارة قرب "الداخلية"

تعبيرية

اقتصاد محلي الذهب يُحلق .. غرام 21 يصل إلى 51.3 ديناراً في الأردن

تصوير: نادر أبوحية

أخبار محلية الأمن يوضح حول الخطة الأمنية للانتخابات

تعبيرية

وظائف سائقو عمومي ودراجات .. مدعوون لاستكمال التعيين في الحكومة - أسماء

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل المستقلة للانتخاب: انتهاء كل عمليات الفرز وسننتهي من عمليات التجميع خلال ساعات

من المصدر

منوعات 141قتيلا حصيلة إعصار فيتنام

من المصدر

منوعات حيوانات مفترسة تتجول في شوارع نيجيريا

وزارة الصحة

وظائف وزارة الصحة تدعو عشرات الأردنيين لاجراء المقابلات الشخصية (أسماء)



 


الأكثر مشاهدة





عاجل