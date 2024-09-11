المستقلة للانتخاب: انتهاء كل عمليات الفرز وسننتهي من عمليات التجميع خلال ساعات

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أنه سيتم اعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية مساء اليوم الأربعاء بعد مطابقتها وإقرارها من قبل مجلس مفوضي الهيئة.



وقال المعايطة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن تم الانتهاء من عمليات الفرز لكل صناديق الاقتراع ويجري الآن تجميع النتائج من قبل اللجان العاملة في العملية الانتخابية وإعلان النتائج الأولية أولاً بأول.



وأضاف أنه سيتم إعلان النتائج بشكل نهائي خلال مؤتمر صحفي يُعقد لهذه الغاية.



وعبر المعايطة عن شكره لكافة الأجهزة واللجان العاملة في الانتخابات والتي لا تزال تعمل على مدار الساعة، مؤكدا نجاح الهيئة في إدارة الانتخابات النيابية وصولا إلى إعلانها بشكلها النهائي.

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