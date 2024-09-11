المستقلة للانتخاب: انتهاء كل عمليات الفرز وسننتهي من عمليات التجميع خلال ساعات

وقال المعايطة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن تم الانتهاء من عمليات الفرز لكل صناديق الاقتراع ويجري الآن تجميع النتائج من قبل اللجان العاملة في العملية الانتخابية وإعلان النتائج الأولية أولاً بأول.
وأضاف أنه سيتم إعلان النتائج بشكل نهائي خلال مؤتمر صحفي يُعقد لهذه الغاية.
وعبر المعايطة عن شكره لكافة الأجهزة واللجان العاملة في الانتخابات والتي لا تزال تعمل على مدار الساعة، مؤكدا نجاح الهيئة في إدارة الانتخابات النيابية وصولا إلى إعلانها بشكلها النهائي.
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