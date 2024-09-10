المستقلة للانتخاب: من المبكر الحكم على نسبة التصويت.. وتوقعات بارتفاعها بعد الظهيرة

وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن ساعات ذروة التصويت في المحافظات تختلف عنها في العاصمة، متوقعا ارتفاع نسبة التصويت في عمان وعموم الدوائر الانتخابية بعد ساعات الظهيرة وحتى ساعات المساء.
وأضاف أنه من المبكر الحكم على نسبة التصويت الكلية حتى الآن، حيث وصلت إلى 7.92% بعدد 402 ألف مقترع ومقترعة حتى الساعة 11 صباحا.
وكانت أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً دون أي تمديد.
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