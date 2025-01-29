المصفاة تخرج 43 ألف أسطوانة غاز من الخدمة خلال 2024

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الوكيل الإخباري - كشفت مصفاة البترول الأردنية أنها أخرجت من الخدمة 42 ألف و900 أسطوانة، كما تم إعادة تأهيل 195 ألف و390 أسطوانة، وذلك خلال العام الماضي 2024. اضافة اعلان





وقالت خلال اجتماع مع لجنة الطاقة النيابية إن المصفاة أعادت تعبئة 35 مليون أسطوانة خلال 2024 بزيادة مليون أسطوانة غاز عن العام 2023.



وأكدت أن أسطوانات الغاز معدة للاستخدام المنزلي، ولكن حين يتم استخدامها من قبل بعض القطاعات الأخرى كالمطاعم ومزارع الدواجن وبعض القطاعات الأخرى، يجعل حالة النظافة للأسطوانة في حالة يرثى لها، وهو ما يتطلب من المصفاة عمليات تنظيف وإعادة تدوير بشكل كبير.



وأوضحت بأن هناك فرق مختصة لفحص الأسطوانات ونظافتها وسلامة استخدامها قبل خروجها من المصفاة، وأن المصفاة غير مسؤولة عن الأسطوانة عقب خروجها بختم المصفاة واستلامها من قبل موزعي الغاز في المملكة.



ولفتت إلى أن كمية الغاز المعبأ في الأسطوانات تبلغ 12.5 كيلو غرام، كما أن وزن الأسطوانة الفارغة يبلغ نحو 13.7 كيلو غرام، حيث يبلغ وزن الأسطوانة المعبأة 26 كيلو غرام تقريباً.



يشار إلى أن إعادة تعبئة أسطوانات الغاز تجري في 3 محطات تعبئة وهي محطة أبو علندا ومحطة الزرقاء ومحطة صلاح الدين بإربد.