المصفاة عبأت مليون أسطوانة غاز في أيام المنخفض

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الوكيل الإخباري- كشفت جداول مصفاة البترول التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" عن كميات تعبئة أسطوانات الغاز في محطات الغاز الثلاث من السبت حتى الأربعاء ، وهي الأيام التي تزامنت مع المنخفض الجوي . اضافة اعلان





وخلال يوم السبت 28/12/2024 تم تعبئة 206221 أسطوانة غاز ، وفي يوم الأحد بلغ العدد نحو 189893 أسطوانة غاز ، أما في يوم الإثنين فوصل العدد إلى 188278 أسطوانة ، ليعود ليرتفع بشكل كبير الثلاثاء ويبلغ 218691 أسطوانة غاز .



وأمس الأربعاء تم تعبئة 177212 أسطوانة غاز ، ليكون مجموع ما تم تعبئته خلال أيام المنخفض 980295 أسطوانة غاز .