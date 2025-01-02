 
الخميس 2025-01-02 02:31 م
 

المصفاة عبأت مليون أسطوانة غاز في أيام المنخفض

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 02-01-2025 01:40 م
الوكيل الإخباري-   كشفت جداول مصفاة البترول التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" عن كميات تعبئة أسطوانات الغاز في محطات الغاز الثلاث من السبت حتى الأربعاء ، وهي الأيام التي تزامنت مع المنخفض الجوي .اضافة اعلان


وخلال يوم السبت 28/12/2024 تم تعبئة 206221 أسطوانة غاز ، وفي يوم الأحد بلغ العدد نحو  189893 أسطوانة غاز ، أما في يوم الإثنين فوصل العدد إلى 188278 أسطوانة ، ليعود ليرتفع بشكل كبير الثلاثاء ويبلغ 218691 أسطوانة غاز .

وأمس الأربعاء تم تعبئة 177212 أسطوانة غاز ، ليكون مجموع ما تم تعبئته خلال أيام المنخفض 980295 أسطوانة غاز  .
 
gnews

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